OH - Autobahn 1 - Richtung Hamburg - Rastplatz Neustädter Bucht / Drogenversteck aufgeflogen - Verdächtiger vorläufig festgenommen

von shz.de

23. Januar 2019, 14:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Dienstagnachmittag (22.01.2019) wurde

eine Streifenwagenbesatzung des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers

(PABR) Scharbeutz durch einen aufmerksamen Zeugen auf einen Mann

hingewiesen, der sich zuvor auffällig an einem Pavillon auf dem

Rastplatz Neustädter Bucht verhielt. Die Beamten fanden dort eine

abgelegte Haschischplatte. Der 59-jährige Verdächtige wurde in Lübeck

vorläufig festgenommen.



Gegen 14 Uhr war dem Zeugen der Mann aufgefallen, weil er auf den

Tisch im Pavillon geklettert war und das Gebälk abtastete.

Anschließend fuhr der Verdächtige mit seinem Wagen auf die A 1 in

Richtung Hamburg weiter. Kurze Zeit später befuhr eine Streife des

PABR Scharbeutz den Rastplatz. Der Zeuge machte die Beamten auf sich

aufmerksam und schilderte ihnen seine Beobachtungen. Bei der

anschließenden Überprüfung entdeckten sie eine in der

Holzkonstruktion abgelegte, ca. 100g schwere Haschischplatte.



Im Rahmen der Fahndung bemerkten Beamte des Polizeireviers Bad

Schwartau kurze Zeit später den Wagen des Verdächtigen auf der A 1,

in Höhe des Autobahndreiecks Bad Schwartau. Der Peugeot konnte in

Lübeck, in der Stockelsdorfer Straße gestoppt werden.



Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten im Fahrzeug

des 59-jährigen Berliners ein kleines Bruchstück aus einer

Haschischplatte. Da zudem der Verdacht bestand, dass der Mann unter

dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe

entnommen. Den Fahrer erwartet wegen des unerlaubten Besitzes von

Betäubungsmitteln sowie wegen Fahrens unter dem Einfluss

berauschender Mittel ein Ermittlungsverfahren. Im Anschluss an die

polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.









Rückfragen bitte an:



Sven Hermes

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell