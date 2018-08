OH_Ahrensbök / Dachstuhlbrand in leer stehendem Haus

von shz.de

15. August 2018, 15:13 Uhr

Lübeck (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14. auf

15.08.2016) kam es in Gnissau zu einem Feuer in einem zurzeit

unbewohnten Haus.



Gegen 02.30 Uhr war es in dem zweigeschossigen Einfamilienhaus in

der Segeberger Straße zu einem Feuer gekommen. Bei Eintreffen der

Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl des Hauses bereits in voller

Ausdehnung.



Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. An welcher

Stelle und aus welchem Grund das Feuer ausgebrochen war, konnte

bisher noch nicht ermittelt werden.



Bereits im März dieses Jahres war es im gleichen Gebäude schon

einmal zu einem Brand gekommen. Den Ermittlungen zufolge war das

Feuer zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines technischen Defekts

entstanden.



Die Brandermittlungen zum beschriebenen Fall werden bei der

Kriminalpolizeistelle Eutin geführt. Zeugenhinweise werden unter

04521 - 8010 entgegen genommen.









