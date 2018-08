OH-Ahrensbök Besitzer gesucht: Landwirtschaftlicher Anhänger aufgefunden

von shz.de

20. August 2018, 16:13 Uhr

Lübeck (ots) - Sonntagmittag (19. August 2018) wurde der Polizei

in Ahrensbök der Fund eines herrenlosen landwirtschaftlichen

Anhängers ohne Kennzeichen gemeldet. Jetzt suchen die Beamten den

Besitzer.



Nach einem Zeugenhinweis entdeckten Beamte der Polizeistation

Ahrensbök am Sonntagmittag einen herrenlosen zweiachsigen Anhänger

auf einer Wiese nahe des Noerre-Alslev-Rings in Ahrensbök. An dem

neuwertigen landwirtschaftlichen Dreiseitenkipper waren keine

Kennzeichen oder sonstige Hinweise angebracht, der Eigentümer konnte

bislang nicht ermittelt werden. Zudem lässt sich der Hänger keiner

Zulassung zuordnen.



Die Polizei in Ahrensbök sucht nun den Eigentümer des

Dreiseitenkippers mit grüner Ladefläche und rotem Fahrgestell.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 04525/ 1328 entgegen

genommen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131-2006

Fax: 0451 / 131 - 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell