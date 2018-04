Oeversee - Unerlaubte Abfallentsorgung im Wald/Polizei sucht Zeugen

von shz.de

25. April 2018, 14:53 Uhr

Am Montagnachmittag (23.04.18) wurde bei der Polizeistation in

Tarp eine Anzeige wegen unerlaubter Abfallentsorgung aufgenommen. Im

Waldweg in Oeversee wurden Malerutensilien abgeladen. Farbeimer mit

Farbresten, Kleister etc. wurden dort am Wegesrand illegal entsorgt.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Müll mit einem Fahrzeug in den

Wald gebracht wurde. Da dieser Weg bei Fußgängern und Reitern beliebt

ist, hoffen die Ermittler auf Zeugen oder Hinweisgeber. Diese werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 04638-89410 zu melden.









Polizeidirektion Flensburg

