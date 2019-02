Oeversee, Frörupsand - Vandalismus an parkendem Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen!

von shz.de

04. Februar 2019, 09:03 Uhr

Oeversee (ots) - In der Zeit von Samstagmorgen (02.02.19, 10.15

Uhr) bis Sonntagmorgen, (03.02.19, 09:30 Uhr) wurde auf dem

westlichen Rastparkplatz an der L 317, Bereich Frörupsand ein grauer

PKW, Smart, Modell Fourfour von Unbekannten beschädigt.



Es wurden an dem dort aufgrund einer Panne abgestellten PKW

sämtliche Scheiben eingeschlagen, die Spiegel nach vorne umgeklappt

und die Reifen zerstört. Wer Personen oder Fahrzeuge im o.g. Zeitraum

auf dem Parkplatz beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu der

Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Tarp unter der

Telefonnummer 04638-8941-0 zu melden.









