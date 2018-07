Oeversee: Feuer im Historischen Krug

von shz.de

30. Juli 2018, 14:13 Uhr

Oeversee (Kreis SL-FL) (ots) - Seit Montagmittag (30.07.18) brennt

es seit ca. 12:40 Uhr im Historischen Krug in Oeversee. Das Hotel

brennt in voller Ausdehnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde das

Gebäude rechtzeitig geräumt, so dass niemand verletzt wurde.



Die L 317 ist zwischen Stapelholmer Weg und Mühlenweg voll

gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Der Einsatz wird noch

mehrere Stunden andauern. Zur Ursache des Feuers können noch keine

Angaben gemacht werden.









