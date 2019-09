Oesterwurth: Brand eines Wohn- und Wirtschaftsgebäudes

Avatar_shz von shz.de

27. September 2019, 11:02 Uhr

Oesterwurth (ots) - Donnerstagnachmittag ist es in Oesterwurth zu

einem Feuer gekommen, bei dem ein landwirtschaftliches Wohn- und

Stallgebäude komplett niederbrannte. Die Ermittlungen in dieser Sache

hat die Heider Kripo übernommen.



Kurz nach 15.00 Uhr meldete ein Zeuge eine Rauschentwicklung aus

dem oberen Geschoss des Objektes in der Straße Haferwisch. Bei

Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das

Gebäude bereits in Vollbrand. Menschen und Tiere befanden sich nicht

im Inneren, im Obergeschoss lagerte Stroh.



Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 450.000

Euro. Erkenntnisse zur Brandursache gibt es bis jetzt keine - eine

Begehung des Objektes durch die Brandermittler der Heider Kripo wird

voraussichtlich am Montag erfolgen.



