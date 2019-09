Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diese Männer?

Avatar_shz von shz.de

23. September 2019, 14:03 Uhr

23. September 2019



23. September 2019 | Kreis Stormarn - 28.09.2018 Barsbüttel



Im September letzten Jahres (28.09.2018) kam es in Barsbüttel,

Willinghusener Landstraße zu einem Einbruchsdiebstahl in ein

Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter gelangten durch ein Fenster

ins Innere des Gebäudes. Entwendet wurden damals Schmuck sowie eine

Geldbörse mit Papieren und Bankkarten der Hauseigentümer.



Unmittelbar nach dem Einbruchdiebstahl wurde eine der entwendeten

Bankkarte bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude (Filiale Fleestedt)

mehrfach eingesetzt. Bilder, aufgenommen durch den verwendeten

Geldautomaten, zeigen zwei unbekannte Tatverdächtige beim

widerrechtlichen Abheben.



Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität der Männer

machen? Die Kriminalpolizei Reinbek ermittelt in diesem Fall und

bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu

melden.









Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell