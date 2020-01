Odderade: Widerstand nach Platzverweis

Avatar_shz von shz.de

14. Januar 2020, 12:53 Uhr

Odderade (ots) - Im Rahmen eines Einsatzes nach einer Körperverletzung in

Odderade am Montagabend erteilten Beamte dem Beschuldigten einen Platzverweis.

Dem widersetzte sich der Mann und griff die Einsatzkräfte an. Letztlich landete

der Dithmarscher im Gewahrsam.



Kurz nach 23.00 Uhr rückten mehrere Streifen nach einer Körperverletzung zum

Nachteil einer Frau und eines Mannes in die Hauptstraße aus. In einer Wohnung

trafen die Polizisten alle Beteiligten an und verwiesen den alkoholisierten

Beschuldigten der Örtlichkeit. Der begab sich zwar noch aus dem Haus hinaus,

beabsichtigte aber immer wieder zum Ort des Geschehens zurückzukehren. Letztlich

drohten die Ordnungshüter dem Mann die Gewahrsamnahme an, worauf der 42-Jährige

sich vor den Einsatzkräften aufbaute und sie anging. Der Einsatz von

Pfefferspray zeigte bei dem polizeilichen Gegenüber keinerlei Wirkung -

schließlich brachten die Beamten den als gewalttätig und Drogenkonsument

bekannten Mann mit vereinten Kräften zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Im

Streifenwagen trat der Beschuldigte nach den Polizisten und beschimpfte sie. Ein

Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 1,89 Promille - der Heider

musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Er wird sich nicht nur wegen

der Körperverletzung zum Nachteil seiner Bekannten verantworten müssen, sondern

unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.



Bei dem Geschehen zogen sich zwei Einsatzkräfte Verletzungen zu, wobei eine

kurzzeitig ein Krankenhaus aufsuchen musste und nach der Entlassung nicht mehr

dienstfähig war.



