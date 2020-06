OD-Glinde / Fund einer Säuglingsleiche in Glinde - fortgesetzte DNA-Reihenuntersuchung - Fazit vom Wochenende

Avatar_shz von shz.de

22. Juni 2020, 11:13 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck: Die Herkunft der Säuglingsleiche, die von Schülern im Gellhornpark in Glinde am 22. März 2019 aufgefunden wurde, ist trotz umfangreicher Ermittlungen weiterhin unbekannt. Eine gerichtlich angeordnete sog. DNA-Reihenuntersuchung soll helfen, die Identität der Kindesmutter zu klären. Dazu wurde am Samstag (20.06.) zu einem weiteren Probenentnahmetermin eingeladen.



Der angebotene Termin wurde von den Eingeladenen gut wahrgenommen. So konnten im Fazit 63 Proben entnommen werden. Diese werden in den Folgewochen im Landeskriminalamt Schleswig-Holstein untersucht. Dieses wird einige Zeit in Anspruch nehmen.



Von den 522 angeschriebenen Frauen sind an den beiden angebotenen Terminen insgesamt 431 zur DNA-Probenentnahme erschienen.



Das Ermittlerteam des Kommissariats 1 der Bezirkskriminalpolizeiinspektion Lübeck bedankt sich für die Teilnahme und Mitwirkung an den laufenden Ermittlungen dieses Falles und weist darauf hin, dass Frauen, die keinen der bisher angebotenen Termine wahrnehmen konnten oder verpasst haben, sich noch immer unter 0451 - 131 - 5150 oder unter K1.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de melden können, um individuell einen Termin zu vereinbaren. Unter denselben Erreichbarkeiten werden auch weiterhin Allgemeine Hinweise entgegengenommen.



Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Lübecker Staatsanwaltschaft



Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck



