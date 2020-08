Nützen - Verkehrsunfall zwischen Traktor und Motorrad

Avatar_shz von shz.de

10. August 2020, 10:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Freitagmittag (07.08.2020) ist es auf der Kaltenkirchener Straße (Landesstraße 320) zwischen Lentföhrden und Kaltenkirchen zur Kollision zwischen einem Traktor und einem Motorrad gekommen, bei dem sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen hat.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr um 12:44 Uhr ein 61-Jähriger aus Nützen mit seinem Traktor die Landesstraße von Lentföhrden kommend in Richtung Kaltenkirchen und bog nach links in die Kamper Straße ab.



Hierbei kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision mit der mehrere Fahrzeuge überholenden Harley-Davidson eines 53-Jährigen aus Lentföhrden. Das Motorrad war in der selben Fahrtrichtung unterwegs.



Laut Zeugen touchierte das Motorrad das linke Vorderrad des Ackerschleppers, fiel und rutschte in den Graben.



Der Fahrer des Motorrades zog sich schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr bestand nicht.



Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.



Polizeibeamte aus Kaltenkirchen nahmen den Unfall auf.



Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf circa 8500 Euro belaufen.



Die Unfallstelle bleib bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten für eine Stunde gesperrt.



