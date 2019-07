Nortorf - Schafe am Gleis verursachen Polizeieinsatz

von shz.de

08. Juli 2019, 11:23 Uhr

Nortorf (ots) - Samstagabend wurde der Bundespolizei zwei Schafe

am Gleis auf der Bahnstrecke Neumünster - Flensburg gemeldet. Die

eingesetzte Streife stellte am Einsatzort bei Nortorf zwar keine

Schafe mehr in Gleisnähe fest, jedoch einen defekten Weidezaun.



Die Tiere waren bereits durch einen Landwirt auf eine andere

Koppel getrieben worden. Der Tierhalter konnte ermittelt werden und

die Vollzähligkeit der Herde (15 Tiere) wurde festgestellt. Der

58-jährige Tierhalter wurde aufgefordert seine Einfriedung umgehend

instand zu setzen.



Er muss mit einer Anzeige rechnen.









