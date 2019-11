Nortorf - Qualmender Zug löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Avatar_shz von shz.de

26. November 2019, 13:43 Uhr

Nortorf (ots) - Gestern Nachmittag gegen 17.30 Uhr wurde die Bundespolizei zu

einem Einsatz auf der Bahnstrecke Hamburg nach Flensburg gerufen. Es soll Feuer

an einem Regionalexpress auf Höhe Nortorf entstanden sein.



Die Feuerwehr Nortorf rückte mit 22 Kameraden aus. Zusätzlich wurden der

Rettungsdienst sowie die Landes- und Bundespolizei und der Notfallmanager der

Deutschen Bahn alarmiert.



Vor Ort wurde der Zug 200m hinter dem Bahnhof Nortorf festgestellt. Es war zu

einer starken Qualmentwicklung gekommen, jedoch waren keine Flammen erkennbar.

Die Feuerwehr überwachte die Abkühlung des Drehgestells. Die 330 Reisenden

wurden in den vorderen Zugteil gebracht.



Nach der Abkühlphase wurde der Zug in den Bahnhof gefahren und die Reisenden mit

Bussen weiterbefördert.



Die Zugbegleiterin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde mit dem

Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.



Die Bahnstrecke war von 17.25 bis 18.25 Uhr gesperrt. Sieben Züge erhielten

Verspätungen. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.



