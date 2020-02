Nortorf / Kreis RD-ECK - Kellerbrand

Avatar_shz von shz.de

09. Februar 2020, 11:13 Uhr

Nortorf / Kreis RD-ECK (ots) - 200209-1-pdnms Kellerbrand



Nortorf / Kreis RD-ECK. Aus bisher unbekannter Ursache kam es in der Nacht zum

Samstag (08.02.20, 01.10 Uhr) zu einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses

im Breslauer Ring. Bewohner wurden durch einen Rauchmelder aufmerksam und

informierten die Feuerwehr, die die Flammen innerhalb weniger Minuten löschte.

Die Schadenshöhe ist noch unbekannt und die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur

Brandursache dauern an. Die Brandstelle im Keller wurde beschlagnahmt.



