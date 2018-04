Nortorf / Kreis RD-ECK - Festnahme nach Autoaufbruch

von shz.de

02. April 2018, 11:33 Uhr

Nortorf / Kreis RD-ECK (ots) - 180402-2-pdnms Festnahme nach

Autoaufbruch



Nortorf / Kreis RD-ECK. Nur wenige Minuten nach dem gewaltsamen

Öffnen eines in Bahnhofnähe geparkten Autos konnte die Polizei einen

Tatverdächtigen festnehmen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Mann

heute (02.04.18, 03.30 Uhr) beobachtet, als er in das Fahrzeug

einstieg und kurz darauf zu Fuß flüchtete. Die gute

Personenbeschreibung führte die Beamten nur einen Straßenzug weiter

auf den 20-Jährigen. Noch ist nicht klar, ob etwas gestohlen wurde.

Der 20-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung nach

Hause entlassen.



Sönke Hinrichs









