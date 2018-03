Nortorf / Kreis RD-ECK - Einbruch aufgeklärt, hochwertige Fahrräder sichergestellt

von shz.de

15. März 2018, 12:13 Uhr

Nortorf / Kreis RD-ECK (ots) - 180315-1-pdnms Einbruch

aufgeklärt, hochwertige Fahrräder sichergestellt



Nortorf / Kreis RD-ECK. Die Kripo in Rendsburg konnte den Einbruch

in das Fahrradfachgeschäft in Nortorf vom vergangenen Wochenende

aufklären. Der rasche Ermittlungserfolg wurde ermöglicht durch einen

Hinweis aus der Bevölkerung nach erfolgter Pressemeldung am 12.03.18

(siehe unsere Meldung 180312-2-pdnms). Einem aufmerksamen Zeugen

waren Personen auf E-Bikes aufgefallen. Als Täter wurden zwei

Nortorfer im Alter von 21 und 26 Jahren ermittelt. Ein Großteil der

hochwertigen Räder konnte sichergestellt werden. Es fehlen noch vier

E-Bikes. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Von

Interesse ist beispielweise der Verbleib der E-Bikes. Hinweise

erbittet weiterhin die Kriminalpolizei in Rendsburg unter der

Rufnummer 04331 / 208-450. Die beiden Männer sind der Polizei bereits

bekannt. Die Beamten gehen davon aus, dass weitere Straftaten auf das

Konto des Duos gehen.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell