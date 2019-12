Nortorf (bei Wilster): Betrunkener Motorradfahrer und Beifahrer verunglücken

Avatar_shz von shz.de

12. Dezember 2019, 08:13 Uhr

Nortorf (ots) - In der Nacht zum Dienstag sind zwei junge Männer auf der

Kreisstraße 15 in Nortorf mit einem Motorrad verunglückt. Wie sich

herausstellte, stand der Fahrer unter vermutlich nicht geringem Alkoholeinfluss.

Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.



Kurz vor 02.00 Uhr waren der 20-Jährige und sein gleichaltriger Begleiter auf

einer Yamaha auf der Straße Dwerfeld aus Richtung Poßfeld kommend in Richtung

Wilster unterwegs. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und infolge des Genusses

alkoholischer Getränke geriet der Biker im Bereich einer leichten Rechtskurve

zunächst auf die linksseitige Bankette, verlor dort die Kontrolle über sein

Fahrzeug und schoss über die Fahrbahn in dem rechtsseitigen Graben. Dort kam das

Motorrad samt Besatzung zum Stillstand. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer

schwere Verletzungen zu, sein Kumpel, der keinen Helm getragen hatte, leichte.

Ein Rettungswagen brachte beide Männer in ein Krankenhaus, wo der

Unfallverursacher sich einer Blutprobenentnahme unterziehen musste, denn er

stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Den Führerschein des Beschuldigten

beschlagnahmten die Einsatzkräfte, an seiner Maschine dürfte Totalschaden

entstanden sein. Der Wilsteraner wird sich wegen der fahrlässigen

Körperverletzung und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des

Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.



Merle Neufeld



