Nordhastedt: Drohne entwendet

Avatar_shz von shz.de

02. April 2020, 12:22 Uhr

Nordhastedt (ots) - Am Mittwochmorgen hat ein Autoaufbrecher in Nordhastedt reiche Beute gemacht. Er entwendete aus einem Fahrzeug eine Tasche, die eine hochwertige Drohne enthielt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Um 07.10 Uhr parkte der Geschädigte seinen VW auf dem rechtsseitigen Parkplatz in der Straße Hohenhain aus Richtung Nordhastedt kommend und machte einen etwa 30-minütigen Spaziergang. Bei seiner Rückkehr musste der Mann dann feststellen, dass sein Sharan aufgebrochen war und dass aus dem Fahrzeuginneren ein Rucksack mitsamt einer orangefarbenen Drohne des Herstellers Yuneec im Wert von mehreren tausend Euro fehlte.



Hinweise auf den Dieb gibt es bisher keine. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib der Drohne geben können, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.



Merle Neufeld



