Nordhastedt: Blutprobe nach Widerstand

von shz.de

02. Mai 2018, 09:13 Uhr

Nordhastedt (ots) - Montagabend hat sich ein stark alkoholisierter

Dithmarscher einer Gewahrsamnahme durch die Polizei derart

widersetzt, dass die Beamten dem jungen Mann Handfesseln anlegen

mussten. Letztlich gelang es den Einsatzkräften, den 26-Jährigen zu

bändigen - er kam zur Ausnüchterung in eine Zelle.



Gegen 18.00 Uhr fuhren zwei Streifen zu einer Anschrift in

Nordhastedt, weil dort ein Mann seine Mutter angehen und in ihrer

Wohnung randalieren sollte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf

besagten 24-Jährigen, der offensichtlich erheblich betrunken war -

ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,21 Promille. Der

Ansage, sich zu beruhigen und den Rausch auszuschlafen, kam der

Dithmarscher nicht nach. Auch die Androhung der Gewahrsamnahme

brachte den Betrunkenen nicht zur Vernunft, so dass die Polizisten

den Mann schließlich mitnahmen. Hiergegen setzte der Beschuldigte

sich heftig zur Wehr, bei seiner Durchsuchung beschimpfte er die

Einsatzkräfte. Letztlich musste sich der 24-Jährige einer

Blutprobenentnahme unterziehen und wird sich wegen des Widerstandes

und der Beleidigung verantworten müssen.



Merle Neufeld









