Nordfriesland: Beschleunigt in den Osterurlaub - mit 104 Km/h durch Risum-Lindholm

von shz.de

03. April 2018, 10:22 Uhr

Nordfriesland (ots) - Von Entschleunigung keine Spur - zahlreiche

Autofahrer hatten keine Zeit und fuhren deutlich zu schnell in den

Osterurlaub. Der Geschwindigkeitsmesstrupp des Fachdienstes Husum

kontrollierte von Gründonnerstag - Ostermontag an den

Hauptreiserouten entlang der B5, der B199 und der B202 und führte

täglich Geschwindigkeitsmessungen durch.



Die Bilanz: Jeder Neunte fuhr zu schnell. 19.511 Fahrzeuge fuhren

durch die Kontrollstellen - 2.204 wurden geblitzt. 30 Autofahrer

müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Autofahrer wurde mit 104

Km/h bei erlaubten 50 Km/h im Ort Risum-Lindholm gemessen. Ein

weiterer wurde bei Legerade außerhalb der geschlossenen Ortschaft mit

131 Km/h bei erlaubten 70 Km/h geblitzt.



Die Polizei wird an diesen Stellen weiterhin

Geschwindigkeitsmessungen durchführen.



Den Urlaubern wird zur Ruhe und Gelassenheit geraten. Planen Sie

viel Zeit für Ihre Fahrten ein und rechnen Sie mit

Verkehrsbeeinträchtigungen. Sollte Sie sich Ihre Ankunft am

Urlaubsort doch einmal verzögern, berücksichtigen Sie bitte, dass

Sylt und Sankt Peter-Ording auch mit zwei Stunden Verspätung immer

noch wunderschön sind. Fahren Sie vorsichtig!









