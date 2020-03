Norderwöhrden: Unfall unter Alkoholeinfluss

Avatar_shz von shz.de

02. März 2020, 11:02 Uhr

Norderwöhrden (ots) - Am frühen Samstagmorgen ist ein Mann in Norderwöhrden von

der Landesstraße 155 abgekommen und in einen Graben gerutscht. Wie sich im Zuge

der Unfallaufnahme herausstellte, war der Unglücksfahrer nicht nüchtern.



Kurz nach 06.00 Uhr war ein 48-Jähriger in einem Ford auf der Straße

Wennemannswisch aus Richtung Tiebensee kommend in Richtung der Straße Överwisch

unterwegs. Kurz nachdem er das Grundstück mit der Hausnummer 43 passiert hatte,

geriet er nach eigenen Angaben aus Unachtsamkeit von der Straße ab, glitt in

einen Graben und prallte dort gegen einen Baum. Wie sich im Zuge der

Unfallaufnahme herausstellte, stand der Beschuldigte unter dem Einfluss von

Alkohol. Ein durch ihn absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von

1,39 Promille. Nach der Bergung des Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen,

musste der aus dem Norden Dithmarschen Stammende sich der Entnahme einer

Blutprobe stellen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im

Verkehr, seinen Führerschein behielten die Einsatzkräfte ein.



An dem Unfallwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa zweitausend Euro.



Merle Neufeld



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52209/4534869

OTS: Polizeidirektion Itzehoe



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell