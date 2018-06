Norderstedt - zwei Motorräder entwendet

von shz.de

19. Juni 2018, 14:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) -



In der Nacht von Sonntag auf Montag (17./18.06.18) ist es der

Mittelstraße zu Diebstählen von zwei Motorrädern gekommen.



Ein Motorradbesitzer bemerkte die Tat am Montagmorgen und wandte

sich an die Polizei.



Am Sonntagabend um 19.30 Uhr stand das Krad noch in der Tiefgarage

des Mehrfamilienhauses.



Bei diesem Motorrad handelt es sich um eine 3 Jahre alte,

olivfarbene BMW vom Typ RS 1200 Gs Adventure. Ein Bild ist beigefügt.



Einem weiteren Geschädigten erging es ähnlich. Sein Motorrad, eine

schwarze KTM vom Typ 990 SuperDuke, stand am Sonntagabend um 21.00

Uhr noch in der benachbarten Tiefgarage in der Mittelstraße. Er

bemerkte den Diebstahl am Montagnachmittag.



Die Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben,

die im Zusammenhang mit den Diebstählen stehen.



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Norderstedt unter der

Telefonnummer 040-528060.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Holger Matzen

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell