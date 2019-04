Norderstedt - Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad

von shz.de

17. April 2019, 11:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern Abend ist es an der Kreuzung der

Schleswig-Holstein-Straße mit der Oststraße zu einem schweren

Verkehrsunfall gekommen.



Gegen 19:25 Uhr missachtete die 29-jährige Fahrerin eines Seat

beim Linksabbiegen in die Oststraße von der Schleswig-Holstein-Straße

aus den Vorrang einer entgegenkommenden Moto Guzzi. Deren 58-jähriger

Fahrer aus dem Kreis Segeberg leitete nach derzeitigem Stand der

Ermittlungen noch ein Bremsmanöver ein, kam dabei jedoch zu Fall und

rutschte anschließend in das Heck des Seat.



Hierbei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu.

Rettungsdienstmitarbeiter sowie ein Notarzt versorgten ihn zunächst

vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die leicht

verletzte Seat-Fahrerin aus Hamburg erfuhr auf eigenen Wunsch keine

Behandlung an der Unfallstelle.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zogen die Beamten für

weitergehende Untersuchungen zur Unfallursache einen Sachverständigen

hinzu. Mit dieser Zielstellung beschlagnahmten sie ebenfalls die

beteiligten Fahrzeuge.



Die Feuerwehr und der Bauhof Norderstedt rückten zusätzlich an, um

ausgetretene Betriebsstoffe aufzunehmen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Dirk Scheele

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell