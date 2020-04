Norderstedt - Versuchter Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

27. April 2020, 09:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (24. April 2020) kam es in der Poppenbütteler Straße zu einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls in eine Schule.



Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter die Fensterscheibe eines Klassenraums des Gymnasiums ein.



Die Tatzeit dürfte zwischen Donnerstag, 23.04., 22.00 Uhr und Freitag, 24.04., 05.45 Uhr liegen.



Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.



Hinweise sind an die Polizei in Norderstedt unter der Rufnummer 040- 52806-0 zu richten.



