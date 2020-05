Norderstedt - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Avatar_shz von shz.de

18. Mai 2020, 10:42 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag, dem 15. Mai 2020, ist es in Norderstedt zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer gekommen. Dieser verletzte sich bei dem Unfall schwer.



Gegen 23:30 Uhr ereignete sich der Vorfall an der Ulzburger Straße. Eine 31-jährige Norderstedterin befuhr mit ihrem Fiat die Straße Am Hallenbad und beabsichtigte, von dort nach rechts in die Ulzburger Straße einzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 15-jähriger Norderstedter offenbar den linken Radweg der Ulzburger Straße in Richtung Segeberger Chaussee. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erfasste die Fiat-Fahrerin den Radfahrer, als dieser die Einmündung Am Hallenbad überquerte. Der 15-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.



Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeistation Norderstedt-Mitte.



