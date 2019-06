Norderstedt - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer

von shz.de

27. Juni 2019, 11:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 25.6.2019, gegen 17.30 Uhr, ist es in der

Niendorfer Straße an der nördlichen Einmündung zum Gutenbergring zu

einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer gekommen.



Ein 33jähriger aus Pinneberg befuhr mit seinem Pkw Opel die

Niendorfer Straße in Richtung Hamburg und bog bei stockendem

Gegenverkehr in einer Kolonnenlücke nach links in den Gutenbergring

ab. Dort kam es auf der Furt zu einer Kollision mit einem

entgegenkommenden 43jährigen Rennradfahrer aus Quickborn, der den

Radweg der Niendorfer Straße in Richtung Norden befuhr und ebenfalls

bei Grünlicht die Einmündung passieren wollte.



Infolge des Aufpralls wurde der Radfahrer über die Motorhaube des

Pkw geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde mit schweren

aber nicht lebensbedrohlichen Verletzung in ein Krankenhaus

eingeliefert.









