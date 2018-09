Norderstedt - Verkehrsunfall, Auto gegen Baum gefahren

von shz.de

24. September 2018, 14:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (22.09.2018) ist es auf der

Ohechaussee (Bundesstraße 432) in Norderstedt zu einem schweren

Verkehrsunfall gekommen.



In den frühen Morgenstunden, um 03:30 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger

aus Norderstedt mit einem Mercedes die Ohechaussee aus Hamburg

kommend in Richtung Norderstedt, als er möglicherweise aufgrund von

Übermüdung nach links von der Fahrbahn abkam.



Dabei streifte er auf dem linken Seitenstreifen / Straßengraben

zunächst einen Baum und kollidierte dann frontal mit einem weiteren

Baum. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto wieder auf

die Straße und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen.



Die Feuerwehr befreite den 26-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Nach

einer medizinischen Erstversorgung, brachten Rettungskräfte den

schwer verletzten Autofahrer in eine Klinik nach Hamburg.



Für die Bergung und Unfallaufnahme wurde die Ohechaussee im

Bereich Niendorfer Straße voll gesperrt.



Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.









