Norderstedt - Unfall in Tiefgarage mit lebensgefährlichen Verletzungen

02. Juli 2018, 14:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Samstag ist es gegen 11:30 Uhr

in einer privaten Tiefgarage eines Mehrfamilienhauskomplexes in der

Meyertwiete zu einem Unfall gekommen. Die alleinbeteiligte

Autofahrerin hat dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten.



Auf Grund unbekannter Ursache fuhr die 84-Jährige mit einem BMW

mit Automatikgetriebe in der Sammeltiefgarage gegen eine Mauer. Nach

aktuellem Stand der Ermittlungen waren weitere Fahrzeuge oder

Personen daran nicht beteiligt. Sanitäter brachten die

Norderstedterin in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug

entstand ein Sachschaden von ungefähr 3500 Euro.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell