Norderstedt, Tangstedter Landstraße - Bewaffneter Raub

17. Dezember 2018, 14:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Samstagabend (15.12.2018) ist es gegen

20:50 Uhr zu einem schweren Raub auf die Netto-Filiale in der

Tangstedter Landstraße gekommen.



Ersten Erkenntnissen nach betrat ein bislang unbekannter Mann den

Supermarkt und begab sich umgehend zum Kassenbereich. Unter Vorhalt

eines Messers forderte der Täter Bargeld von der Kassiererin.

Anschließend verließ er mit der Beute das Geschäft und stieg in ein

helles Fahrzeug. Gemeinsam mit einem anderen unbekannten Mann

flüchtete der Täter mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.



Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.



Der Täter soll ca. 30 Jahre sein. Er sprach Deutsch mit Akzent und

wird als ca. 1,70 - 1,80 m beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine

schwarze Kapuzenjacke mit weißer Rückenaufschrift sowie einen

schwarzen Schal vor dem Mund.



Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, Täter oder

Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 040-528060

zu melden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Jenna Timm

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



