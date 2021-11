Norderstedt - Schwerpunktkontrollen Betäubungsmittelkriminalität im Stadtgebiet

Avatar_shz von shz.de

19. November 2021, 09:51 Uhr

Bad Segeberg (ots) -

Das Polizeirevier Norderstedt führte am Donnerstag, den 18. November, in den Nachmittags- und Abendstunden einen Schwerpunkteinsatz mit der Zielrichtung der Kontrolle möglicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz durch. Am ZOB Norderstedt-Mitte und Garstedt sowie der U-Bahn-Station Richtweg zeigten die Beamten Präsenz und führten Personenkontrollen durch.

Diese führten in 11 Fällen zum Auffinden von Substanzen, die eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz nach sich zogen.

Auch im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurden im Laufe der Nacht, gegen 4:20 Uhr am Freitagmorgen, entsprechende Feststellungen gemacht. Die von einer Polizeistreife durchgeführte Atemalkoholmessung bei dem Fahrer eines VW förderte zunächst einen Wert von über 1,4 Promille zu Tage. Darüber hinaus räumte er den vorherigen Konsum von Cannabisprodukten ein. Somit folgte der Blutprobenennahme auf dem Polizeirevier eine Anzeigenfertigung wegen des Führens eines Fahrzeuges unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der Führerschein des 45-jährigen Norderstedters wurde beschlagnahmt.

