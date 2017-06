Norderstedt, Scharpenmoor / Ein Anwohner nach Feuer in Carport leicht verletzt

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag, den 30.06.17, brannte in

Norderstedt ein Carport im Scharpenmoor. Gegen 03.00 Uhr meldeten

Anwohner das Feuer und Explosionsgeräusche über Notruf. Beim

Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Carport in voller

Ausdehnung. Zwei angrenzende Häuser wurden evakuiert. Ein

40-jähriger Anwohner klagte über Schwindel und Atemnot und wurde

vorsorglich in eine Klinik gebracht. Wie sich herausstellte, waren

die Explosionen durch Gasflaschen verursacht worden, die im Carport

gelagert wurden. Zwei unter dem Carport abgestellte Motorräder und

zwei neben dem Carport geparkte Pkw wurden stark beschädigt. Die

Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit

geht sie bei der Brandursache von einem technischen Defekt aus.

Eventuelle Hinweise dazu nimmt die Kripo unter 040-528060 entgegen.

Die Schadenshöhe liegt bei 80.000 Euro.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 30.Jun.2017 | 12:03 Uhr