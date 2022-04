Norderstedt - Sachbeschädigungen an Pkw

Avatar_shz von

04. April 2022, 10:02 Uhr

Bad Segeberg (ots) -

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (03.04.2022) ist es in Norderstedt zu sechs Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen gekommen.

Sowohl in der Poppenbütteler Straße als auch "Am Kielortplatz" beschädigten Unbekannte die geparkten Pkw indem sie Reifen zerstachen oder Außenspiegel demolierten.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet unter 040 528060 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg übermittelt durch news aktuell