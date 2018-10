Norderstedt - Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

von shz.de

08. Oktober 2018, 12:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Samstag (06.10.2018) ist es in

Höhe der Einmündung der Garstedter Feldstraße in den Friedrichsgaber

Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrradfahrer erlitt

schwere Verletzungen.



Gegen 12:55 Uhr fuhr die 20 Jahre alte, aus Henstedt-Ulzburg

stammende Fahrerin eines Fords durch die Garstedter Feldstraße. An

deren Ende wollte sie nach rechts in den Friedrichsgaber Weg

einbiegen. Beim Einbiegevorgang missachtete sie die Vorfahrt eines

von rechts herannahenden Fahrradfahrers. Dieser stürzte bei dem

Versuch, einen Zusammenstoß mit dem Ford zu verhindern.



Ersthelfer kümmerten sich um den Gestürzten, einen 55-jährigen

Norderstedter. Später übernahmen Rettungskräfte die Versorgung des

Fahrradfahrers unter Einbeziehung eines Notarztes und brachten ihn

anschließend in ein Krankenhaus.



Durch den Sturz wurde das Fahrrad leicht beschädigt.



Neben der Aufnahme des Verkehrsunfalls und der Befragung von

Zeugen regelten Polizeibeamte den Verkehr an der Unfallstelle.









