Norderstedt - Polizeistation Norderstedt-Mitte telefonisch nicht erreichbar

12. November 2018, 16:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am morgigen Dienstag, den 13. November 2018,

wird die Polizeistation Norderstedt-Mitte ab etwa 09:30 Uhr

telefonisch nicht erreichbar sein. Hintergrund dafür sind technische

Arbeiten, die voraussichtlich gegen 15 Uhr beendet sein werden.



Die Dienststelle wird in dieser Zeit trotzdem besetzt sein. Somit

werden Bürgerinnen und Bürger die Polizei in der Rathausallee wie

gewohnt aufsuchen können.



Telefonisch ist alternativ das Polizeirevier Norderstedt unter 040

528060 erreichbar. In dringenden Fällen steht natürlich auch der

Polizeinotruf 110 zu Verfügung.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Berit Lindenberg

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de



