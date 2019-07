Norderstedt - Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Jugendliche

von shz.de

03. Juli 2019, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Dienstagmorgen ist es auf einem

Wegstück zwischen dem Ahrensweg und der Tangstedter Landstraße zu

einem Raubdelikt auf eine 17-Jährige aus Norderstedt gekommen. Der

Täter erbeutete die Handtasche der Jugendlichen und flüchtete

unerkannt.



Kurz vor 8:00 Uhr stieg die spätere Geschädigte an der

Bushaltestelle "Hans-Salb-Straße" an der Poppenbütteler Straße aus

und ging auf einem Waldweg, der von der Poppenbütteler Straße aus

parallel zum Ahrensweg verläuft, in südlicher Richtung. Dort bemerkte

sie, dass ihr ein Mann zunächst folgte. Kurze Zeit später gelang es

dem Mann nach einem kurzen Gerangel, der jungen Frau die Handtasche

zu entreißen.



Mit der Handtasche erlangte der Tatverdächtige einen zweistelligen

Bargeldbetrag.



Die Jugendliche beschrieb den Angreifer als zwischen 1,70 und 1,75

Meter groß bei schlanker Statur, im Alter von Mitte 20 und von

afrikanischer Erscheinung. Er soll schwarzes, lockiges Haar und einen

Dreitagebart gehabt haben. Der Flüchtige war ihren Angaben zufolge

mit einem dunkelroten T-Shirt, einer schwarzen Jeans und einer

dunklen Schirmmütze bekleidet.



Die Beamten der Kriminalpolizei Norderstedt haben die Ermittlungen

aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu dem beschriebenen

Tatverdächtigen machen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der

Rufnummer 040 528060 entgegen.









