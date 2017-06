Norderstedt - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in eine Lagerhalle

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es

im Stadtteil Glashütte zu einem Einbruch in einen Firmenkomplex

gekommen, infolgedessen die Kriminalpolizei um weitere Zeugenhinweise

bittet.



Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 18 Uhr

und 6 Uhr am Folgetag in dem Gewerbegebiet gewaltsam einen Zugang zu

einer Lagerhalle in der Robert-Koch-Straße und machten sich innerhalb

des Gebäudes an einem Automaten für Heißgetränke zu schaffen. Hierbei

entwendeten sie eine Wechselgeldkassette mit einer bislang

unbestimmten Menge an Bargeld. Anschließend gelang ihnen mitsamt der

Beute die Flucht in unbekannte Richtung.



Hinweise zu dem Einbruch oder zu sonstigen verdächtigen

Wahrnehmungen in dem Bereich nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei

Norderstedt unter 040-528060 entgegen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

