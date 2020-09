Norderstedt - Polizei sucht Tatverdächtige nach diversen Fahrzeug-beschädigungen im Bereich der Ochsenzoller Straße

Avatar_shz von shz.de

15. September 2020, 12:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zum heutigen Dienstag, den 15.09.2020, zwischen 18.15 Uhr (14.9.) und 05.45 Uhr, haben Unbekannte in den Straßen Birkenweg, Ochsenzoller Straße, Möhlenbarg und Windmöhlenstieg mindestens fünfzehn Fahrzeuge durch Reifenstechen beschädigt.



In dieser Zeit wurden pro Fahrzeug teilweise bis zu vier Reifen von am Straßenrand abgestellten Pkw zerstochen. Die genaue Anzahl der beschädigten Fahrzeuge steht noch nicht fest.



Insgesamt wurde ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich verursacht.



Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen im Zusammenhang mit diesem Tatgeschehen der Polizei Norderstedt unter der Rufnummer 040 / 528 060 zu melden.



