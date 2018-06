Norderstedt - Polizei nimmt Einbrecher in Baucontainer fest

von shz.de

12. Juni 2018, 15:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Montagabend ist es zu einer

Festnahme von zwei Einbrechern auf einer Baustelle in Norderstedt

gekommen.



Eine aufmerksame Zeugin alarmierte um 22.16 Uhr die Polizei, als

sie beobachtete, wie zwei Personen im Friedrichsgaber Weg mit einem

Brechwerkzeug an einem Baucontainer hebelten.



Die Norderstedter Beamten waren schnell am Einsatzort und sahen

einen der beiden Einbrecher in einem Container. Eine andere Person

erblickten die Polizisten in unmittelbarer Nähe des Containers.



Die Beamten warteten nicht lange, sondern nahmen die beiden

Tatverdächtigen vorläufig fest. Es handelte sich um einen 24-jährigen

aus Hamburg und eine 19-jährige aus Norderstedt.



Nach ersten Erkenntnissen war der Mann in den Container

eingestiegen, nachdem er ein Fenster eingeschlagen hatte.



Die Polizisten verbrachten beide Tatverdächtige zunächst zum

Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die

Beamten die beiden wieder auf freien Fuß.



Die weiteren Ermittlungen unter anderem zur Klärung des Stehlguts

hat die Kriminalpolizei Norderstedt übernommen.



Beide Tatverdächtige müssen sich nun wegen Einbruchsdiebstahl

verantworten.









