Norderstedt - Polizei führt Anhalte- und Sichtkontrollen durch

29.Nov.2017

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Nachmittag und in den frühen

Abendstunden hat die Polizei in Norderstedt die angekündigten

Anhalte- und Sichtkontrollen durchgeführt.



Mit diesem Baustein des polizeilichen Konzeptes zur Bekämpfung der

Wohnungseinbruchskriminalität reagierte die Polizeidirektion Bad

Segeberg auf die jüngste Entwicklung von Einbruchszahlen im Raum

Norderstedt. Unter Federführung des örtlichen Polizeireviers

kontrollierten insgesamt 46 Beamtinnen und Beamten an drei

stationären Kontrollstellen und mit mobilen Streifenteams in der

Summe 168 Fahrzeuge. Kräfte der Polizeidirektion für Aus- und

Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Eutin (PDAFB), sowie von

umliegenden Dienststellen unterstützten dabei das Norderstedter

Polizeirevier.



Die in den Kontrollen in Einzelfällen gewonnen Erkenntnisse über

verdächtige Personen und Fahrzeuge müssen nun die Ermittler der SoKo

Wohnung auswerten, um daraus möglicherweise Hinweise zu

Täterstrukturen und Tatzusammenhängen gewinnen zu können.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Tobias Köhler

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell