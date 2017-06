Norderstedt - Polizei erbittet Zeugenhinweise nach Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeuges

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht, 07./08. Juni 2017,

ist es zwischen 00:30 Uhr und 06:30 Uhr zu einem Diebstahl eines Pkw

BMW X5 gekommen. Der Schaden liegt bei rund 85.000 Euro.



Das Fehlen des Geländewagens bemerkte das Opfer früh am Morgen.

Auf dem Stellplatz seines Grundstückes befanden sich anstelle des

Fahrzeuges nur noch Scherben, die vermuten lassen, dass eines der

Scheiben eingeschlagen worden war, um in das Fahrzeuginnere zu

gelangen.



Die Polizei sucht nun Zeugen, die den silbernen BMW mit Hamburger

Kennzeichen ab 00:30 Uhr der vergangenen gesehen haben oder Angaben

zum Verbleib des Fahrzeuges machen können. Wer hat weiterhin sonstige

im Tatzusammenhang stehende Beobachtungen gemacht?



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Norderstedt unter

040/528060.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Seyma Stephan

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

