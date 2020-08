Norderstedt - Polizei erbittet Hinweise nach zwei Einbrüchen

Avatar_shz von shz.de

03. August 2020, 10:42 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Im Stadtteil Harksheide ist es in den vergangenen Tagen zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen, infolgedessen die Diebe insbesondere Bargeld erbeutet haben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Nachbarschaft.



Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, bis 14 Uhr am Folgetag gewaltsam einen Zugang zu einem Reihenendhaus in der Fritz-Reuter-Straße und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten des Objekts vom Erdgeschoss bis hinauf ins zweite Obergeschoss.



Nur wenige Hausnummern weiter waren ebenfalls die Bewohner eines Reihenendhauses betroffen. Hier drangen die Täter auf ihrer Jagd nach Beute am Freitag in der kurzen Zeit von 10:30 Uhr bis 12 Uhr in das Haus ein und flüchteten anschließend mitsamt einer niedrigen dreistelligen Summe an Bargeld in unbekannte Richtung.



Hinweise zu den Einbrüchen oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen wie beispielsweise Personen oder Fahrzeugen aus dem in Rede stehenden Bereich nehmen die Ermittler der Kriminalinspektion Pinneberg unter der Rufnummer 04101-2020 entgegen.



Unverändert gilt der Grundsatz, bei verdächtigen Wahrnehmungen schnellstmöglich den Notruf der Polizei zu wählen. Die 110 ist ein elementarer Baustein bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität.



