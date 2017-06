Norderstedt / Polizei erbittet Hinweise nach Diebstahl von Katalysatoren

Bad Segeberg (ots) - In der Zeit von Dienstag, den 30.05.17, 16.00

Uhr, bis Mittwoch, den 31.05.17, 08.00 Uhr, wurden in Norderstedt

vier Katalysatoren mit Hosenrohr von Lieferwagen abmontiert und

entwendet. Die Fahrzeuge waren "Am Kielort", "Am Kielortring" und "Am

Kielerortplatz" abgestellt. Der Sachschaden liegt bei mehreren

tausend Euro. Die Polizei Norderstedt hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

