Norderstedt, Niendorfer Straße / Pfeffersprayangriff auf Polizisten

23. August 2018, 14:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 23.08.2018, um 00.46 Uhr, kam es in der

Niendorfer Straße in Norderstedt zu einem Angriff auf zwei

Polizeibeamte.



Eine Zivilstreife hielt einen 20-jährigen Fahrradfahrer an, da er

ohne Licht fuhr. Sie gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen und

wiesen sich aus. Unvermittelt zog der Fahrradfahrer ein Pfefferspray

aus der Hosentasche und besprühte die Polizisten. Als der

Fahrradfahrer daraufhin flüchten wollte, konnten die Polizisten den

Mann festhalten, obwohl sie leicht verletzt wurden. Mit Unterstützung

einer weiteren Streifenwagenbesatzung konnte der Mann vorläufig

festgenommen werden.



Bei der Durchsuchung der Person wurden ein Teleskopschlagstock,

eine Schreckschusspistole und mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln

aufgefunden. Nach den polizeilichen Erstmaßnahmen wurde der Mann

entlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren für seine Taten

verantworten.



Die beiden verletzten Polizisten (30 und 38 Jahre alt) konnten den

Dienst nicht weiter fortsetzen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Jenna Timm

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell