Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Hybridfahrzeugs

Avatar_shz von shz.de

13. August 2020, 14:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf den heutigen Donnerstag (13.08.2020) ist es in der Segeberger Chaussee zum Diebstahl eines Toyota gekommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte den im Bereich auf Höhe Erikastieg vor einem Wohnhaus geparkten C-HR.



Die Tatzeit liegt zwischen 18:00 und 04:20 Uhr.



Es handelt sich um ein graues Fahrzeug mit Segeberger Kennzeichen.



Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf circa 33.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Pkw bzw. die Identität der Diebe geben können.



Auch können Beobachtungen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge den Ermittlern weiterhelfen.



Hinweise nehmen die Beamten in Norderstedt unter 040 52806-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4678670 OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell