Norderstedt, Henstedt-Ulzburg / Polizei erbittet Hinweise nach Wohnungseinbrüchen

Avatar_shz von shz.de

21. Oktober 2019, 12:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Die Polizei erbittet Hinweise nach drei

Einbrüchen im Bereich Norderstedt, Harksheide, und Henstedt-Ulzburg.



In Norderstedt, Harksheide, wurde in der Zeit von Donnerstag, den

17.10.19, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 19:20 Uhr, ein Einfamilienhaus in

der Ulzburger Straße aufgebrochen. Die oder der Täter entwendeten

u.a. einen braunen Koffer mit diversen Bekleidungsstücken. Zu einem

Einbruchsversuch kam es in Norderstedt, Harksheide, zudem in ein

Einfamilienhaus im Finkenried. Die Tatzeit liegt hier zwischen

Donnerstag, den 17.10.19, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 11:30 Uhr. Die Tat

geschah vermutlich am Donnerstag, gegen 19:30 Uhr. Zeugen hatten zu

diesem Zeitpunkt eine Alarmanlage gehört. Die Polizei bittet aus

gegebenen Anlass eine Alarmauslösung immer sofort der Polizei unter

110 mitzuteilen. Dies war hier nicht geschehen, da man

fälschlicherweise davon ausging, dass der Alarm automatisch der

Polizei mitgeteilt wird. In Henstedt-Ulzburg brachen der oder die

Täter am Freitag, den 18.10.19, zwischen 19:00 und 21:40 Uhr, ein

Einfamilienhaus in der Straße "Zum Meeschensee" auf und entwendeten

Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht in allen drei Fällen noch

nicht genau fest. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen

übernommen und bittet unter 04101/202-280 um Hinweise.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell