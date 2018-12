Norderstedt, Harksheide, Ulzburger Straße / 83-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

von shz.de

07. Dezember 2018, 12:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 06.12.18, ereignete sich

in Norderstedt ein Verkehrsunfall bei dem eine 83-jährige Fußgängerin

schwer verletzt wurde. Ein 73-Jähriger aus Norderstedt befuhr mit

seinem Mercedes-Benz die Ulzburger Straße. Gegen 14:00 Uhr wollte er

nach links in die Straße "Alter Kirchweg" abbiegen. Zeitgleich

überquerte die 83-Jährige aus Norderstedt die Lichtzeichenanlage der

Kreuzung Ulzburger Straße/Alter Kirchweg bei Grün in Richtung

Hamburg. Hierbei wurde sie von dem Pkw des 73-Jährigen erfasst, der

die Fußgängerin nach eigenen Angaben übersehen hatte. Die 83-Jährige

wurde mit schweren Verletzungen in einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand

nur minimaler Sachschaden.









