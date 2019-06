Norderstedt, Harksheide / Polizei erbittet Hinweise nach Sexualdelikt

von shz.de

12. Juni 2019, 11:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, den 05.09.2019,

soll es in Norderstedt, Harksheide, gegen 01:30 Uhr in einem

Waldstück zwischen der Theodor-Storm-Straße und der Stormanstraße zu

einem körperlichen Übergriff auf eine junge Frau gekommen sein. Der

Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, dick, dunkles Haar,

schwarze Hautfarbe. Näheres zum Sachverhalt, dem Tatort oder der

Täterbeschreibung konnte bisher aufgrund der geistigen Behinderung

der Geschädigten auch nach mehrfacher Befragung nicht in Erfahrung

gebracht werden. Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet daher unter

040-528060 um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wer hat zur

ungefähren Tatzeit einen Mann in Tatortnähe gesehen und kann

möglicherweise weitere Hinweise zu ihm geben?









