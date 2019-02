Norderstedt, Harksheide, Kabels Stieg / Falsche Polizeibeamte ergaunern Geld und Münzen

von shz.de

26. Februar 2019, 13:22 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Montag, den 25.02.19, ergaunerten falsche

Polizeibeamte in Norderstedt im Kabels Stieg Geld und Münzen. Gegen

13:00 Uhr rief ein angeblicher Polizeibeamter bei einem Rentner an

und verwickelte diesen in ein etwa zweistündiges Telefongespräch. Man

gab vor, dass die Polizei zwei Rumänen gefasst habe und nun auch noch

den dritten festnehmen wolle. Hierzu ließ man sich alle

Wertgegenstände und Bargeldbeträge im Haus ins Kleinste schildern.

Noch während des Telefonates erschien ein weiterer "Polizist" in der

Wohnung und prüfte die Wertgegenstände. Nach wenigen Minuten wollte

er angeblich nur kurz mit diesen zum Dienstwagen, um die Gegenstände

genauer zu überprüfen. Zurück kam er aber nicht mehr. Die

Schadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Der angebliche Polizist

wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 35 Jahre alt, zirka 1,70

bis 1,80 m groß, Drei-Tage-Bart, europäisches Erscheinungsbild. Er

sprach fließend Deutsch und war mit einer dunkelgrauen Jacke und

einer Pudelmütze bekleidet. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Wer

kann Hinweise zu der beschriebenen Person machen? Wer hat zwischen

13:00 und 16:00 Uhr diesbezügliche auffällige Beobachtungen in der

Straße "Kabels Stieg" oder Umgebung gemacht. Gestern kam es in

Norderstedt zu vier weiteren derartigen Fällen. Hier blieb es aber

bei Versuchen. Präventionstipps finden Sie unter: https://schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Senioren/_artikel/

FalschePolizistenAmTelefon/falschePolizistenAmTelefon_start.html



Die Polizeidirektion Bad Segeberg weist in diesem Zusammenhang

darauf hin, dass speziell für die Senioreninformationen ausgebildete

Sicherheitsberater für Vorträge zur Verfügung stehen. Kontakt über

die Polizei Segeberg - Sachgebiet Prävention - unter 04551 - 8842141









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell