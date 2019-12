Norderstedt, Garstedt - Vorsicht vor Taschendieben

Avatar_shz von shz.de

03. Dezember 2019, 13:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Wochenende nutzten Taschendiebe das Gedränge

in einem Einkaufszentrum, um gleich mehrfach zuzuschlagen.



Bisher meldeten sich sechs betroffene Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei, um

mitzuteilen, dass ihnen am vergangen Freitag beziehungsweise Samstag ihre

Geldbörse gestohlen wurde.



Zu dem Verlust des Bargeldes kommt in diesen Fällen zumeist auch ein nicht

unerheblicher Aufwand zur Wiederbeschaffung der üblicherweise mitgeführten

Papiere und Karten.



Die Polizei rät unter dem Motto "Augen auf und Tasche zu" zur generellen

Vorsicht in der Nähe größerer Menschenansammlungen. Taschen und Rucksäcke

sollten immer eng an der Körpervorderseite und vollständig geschlossen getragen

werden. Behalten Sie Ihre Taschen immer bei sich und legen sie diese nicht ab.

Wenn möglich, sollten Bargeld, Zahlungskarten, Papiere und Smartphones in

verschlossenen Jackeninnentaschen, Brustbeuteln oder Gürteltaschen verstaut

werden.



Teilweise gehen Täter arbeitsteilig vor, seien Sie somit besonders wachsam, wenn

sie von jemandem abgelenkt oder angerempelt werden. Wenn Ihnen Personen

auffallen, die sich verdächtig verhalten, dann behalten Sie diese im Blick und

melden Sie Ihre Beobachtungen umgehend der Polizei.



