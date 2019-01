Norderstedt, Garstedt, Ohechaussee / Sachbeschädigung führt zur Körperverletzung; Polizei erbittet Hinweise

von shz.de

14. Januar 2019, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Mittwoch den 02.01.19 war es in

Norderstedt zu einer Sachbeschädigung in einer Bar in der Ohechaussee

gekommen. Gegen 03:30 Uhr soll es laut eines Zeugen einen lauten

Knall gegeben haben. Anschließend entdeckte dieser ein Loch in der

Fensterscheibe der Bar. Die Polizei konnte im Inneren der Bar dann

einen großen Stein auffinden, mit dem offensichtlich die Scheibe

beschädigt wurde. In der Bar wurde ein merkwürdiger Geruch

wahrgenommen, der vermutlich von einer Flüssigkeit stammte, die neben

dem Stein klebte. Die Feuerwehr konnte bei einer anschließenden

Messung keinen gefährlichen Stoff feststellen. Im Nachhinein meldete

sich jetzt ein Mitarbeiter der Bar bei der Polizei. Dieser hatte nach

mehrstündigen Reinigungsarbeiten Kopfschmerzen und Reizungen der

Atemwege erlitten, so dass eine Anzeige wegen gefährlicher

Körperverletzung aufgenommen wurde. Die Untersuchung der unbekannten

Flüssigkeit ist noch nicht abgeschlossen. Zu der Substanz können

derzeit deshalb keine weiteren Angaben gemacht werden. Die

Ermittlungen der Kriminalpolizei Norderstedt dauern weiter an.



Eventuelle weitere Zeugen oder Personen die Hinweise zu dem oder

den Tätern bzw. der bisher unbekannten Flüssigkeit machen können,

werden gebeten, sich unter 040-528060 zu melden.









